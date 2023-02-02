Ставрополец обвиняется в мошенничестве на 200 млн при долевом строительстве

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Ставрополе 36-летний местный житель может попасть в тюрьму после возбуждения уголовного дела о мошенничестве на 200 млн рублей. В 2016 обвиняемый открыл ООО и стал гендиректором фирмы, в которую с с ноября 2017 года по ноябрь 2020 года привлек деньги 92 граждан-участников долевого строительства многоэтажки.

— Являясь генеральным директором частной строительной компании, он ввел в заблуждение граждан и заключил с ними договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в краевом центре, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Дом так и не был достроен, а полученные злоумышленником 200 млн рублей он похитил и тратил на себя. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, на имущество обвиняемого и ООО наложен арест, чтобы возместить ущерб потерпевшим.

— Кроме того, мужчина обвиняется в ряде иных эпизодов мошенничества, связанных с продажей квартир при осуществлении им риэлторской деятельности и продажей автомобиля. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Ставрополя для рассмотрения по существу, – сообщает прокуратура СК.