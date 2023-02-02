На Ставрополье отбирают кандидатов на контрактную службу в ФСБ Фото: Олег ЗОЛОТО

В УФСБ России по Ставропольскому краю отбирают кандидатов на контрактную службу в органах ФСБ, которые располагаются в Северо-Кавказском федеральном округе и Крыму, на должности офицеров и прапорщиков. Если гражданин подходит под требование ведомства, его могут взять на службу в органы.

— Отбор производится из числа граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте до 30 лет, проживающих в Ставропольском крае, имеющих образование не ниже среднего (полного) общего, пребывающих в запасе ВС РФ, годных к военной службе по состоянию здоровья, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставрополью.

Военнослужащим ФСБ дают предусмотренные законом льготы, в том числе им помогают с жильем. Зарплату обещают от средней по региону, 40 тысяч, и выше – все зависит от должности, занимаемой гражданином, региона и условий прохождения службы.

По вопросам ведомство предлагает обратиться по адресам в городе Ставрополь на улице Апанасенковская, 4а и в городе Ессентуки на улице Фрунзе, дом 2а.

Контактные номера:

- В Ставрополе: 8(8652) 22-43-92, 22-43-73, 22-43-09, 22-85-12, 25-10-77;

- В Ессентуках: 8(87934) 6-65-96, 6-09-87, 6-09-83.