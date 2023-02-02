В Ставрополе местная жительница организовала подпольное казино

Жительница Ставрополя подозревается в организации подпольного казино Фото: Даниил ОПАРИН

В городе Ставрополе 32-летняя местная жительница подозревается в организации и проведении азартных игр. В сентябре 2022 года гражданка занялась незаконной деятельностью, чтобы заработать. Для этого она установила в арендованном помещении игровое оборудование, подключила к интернету и ждала клиентов.

— Принцип деятельности игрового клуба заключался в следующем: посетители передавали оператору деньги и сообщали номер компьютера, на котором планируют осуществлять игру, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Оператор отправлял деньги в виде виртуальной валюты на компьютер. Клиент играл в любую игру из доступного ему списка, а виртуальная сумма списывалась в качестве ставки.

О незаконном казино узнали, а в отношении организатора возбудили уголовное дело за «незаконную организацию и проведение азартных игр».

На данный момент собираются доказательства вины гражданки, следователи устанавливают возможную причастность других лиц к организации казино. Расследование уголовного дела продолжается.