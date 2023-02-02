Сбер обнародовал исследование о взаимосвязи российского сельского хозяйства и климата

Согласно данным исследования, аграрная отрасль занимает третье место по выбросу парниковых газов в России. Фото: sberbank.ru

Сбер выпустил исследование о влиянии российского сельского хозяйства на климат. Изменение климата напрямую влияет на аграрную отрасль и продовольственную безопасность страны, а сельское хозяйства, в свою очередь, способствует изменению климата. Тем не менее большинство российских аграриев отрицают влияние своей деятельность на изменение климата.

Согласно данным исследования, аграрная отрасль занимает третье место по выбросу парниковых газов в России. Потери от последствий изменения климата на сельское хозяйство могут достичь 1 - 2% ВВП в год уже к 2030 году. Тем не менее, при правильном и оперативном подходе, климатические изменения могут принести существенную выгоду. Для этого сельхозпроизводители должны научиться действовать проактивно - точно оценивать климатические риски и возможности, а также разрабатывать стратегии.

По словам Алексея Чванова, управляющего Ставропольским отделением Сбербанка, региона является бессменным лидером по производству сельхозпродукции в России. За прошлый год Сбером было выдано 25 млрд рублей более 800 аграрным предприятиям Ставрополья, что на 25% превышает показатель 2021 года.

- Большая часть этих средств направлена на финансирование текущей деятельности и сезонно-полевые работы. При этом более 22 млрд рублей выдано в рамках программ господдержки Министерства сельского хозяйства 1528 и 512, - отметил Чванов.

В России за последнее десятилетие потеплело на 0,47 градуса по Цельсию, в мире - на 0,18 градусов. Подобные изменения способствуют расширению площади сельхозземель. Так, в России основан новый винодельческий район в Волгоградской области – Нижняя Волга. Еще 20 лет назад там было слишком холодно для промышленного виноградарства.

Сбер помогает агропроизводителям оценивать свое воздействие на окружающую среду. Фото: sberbank.ru

Эксперты полагают, что к 2050 году в регионах с умеренным климатом вырастет производство сельхозпродукции – в России на 0,9%. Но в большинстве субъектов страны изменения климата повлекут негативные последствия для сельского хозяйства, так как увеличится частота и продолжительность засух и избыточных осадков. Уже сейчас аграрии все чаще теряют урожай из-за непредсказуемой погоды.

Чтобы свести к минимуму негативные последствия изменения климата для экономики, проводится разработка отраслевых и региональных планов адаптации. В 2022 году соответствующее планы были утверждены для Крыма, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Кемеровской, Курской и Пензенской областей. Разрабатываются планы для агропрома и рыболовства.

Существенная часть российского экспорта сельскохозяйственной продукции идет в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Только на Турцию, Китай, Республику Корея и Египет приходится 33% всего отраслевого экспорта. Государства разрабатывают собственные климатическую политику: цели по углеродной нейтральности приняты в Китае, Японии, Индии и Корее. Меры по климатическому регулированию распространяются на компании этих стран и, скорее всего, в последующем станут обязательными для экспортеров. Россия также намерена достигнуть углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

Как отмечает Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка, природно-климатические риски стоят у аграриев на первом месте, так как управлять ими крайне тяжело, а ущерб может оказаться и вовсе неконтролируемым. Часть отечественных компаний уже приступила к оценке рисков. Делают это и крупнейшие банки.

- Сбер помогает агропроизводителям оценивать своё воздействие на окружающую среду. В 2022 году велась доработка нового отраслевого инструмента оценки ESG-риска в кредитном процессе (ESG Handbook), который позволит лучше управлять специфичными отраслевыми рисками. Один из параметров отраслевого риска - это выбросы парниковых газов и изменение климата, а одна из фокусных макроотраслей - сельское хозяйство. Ведь по оценке экспертов, к 2030 году эмиссия от сельскохозяйственной отрасли составит 49% всех выбросов парниковых газов в мире, - пояснила Татьяна Завьялова.