Жительница Невинномысска отдала мошеннику 2,5 млн рублей

Мошенник обманули жительницу Невинномысска на 2,5 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье, в городе Невинномысске, 50-летняя местная жительница пришла к правоохранителям с заявлением о мошенничестве на 2,5 млн рублей. Потерпевшая рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник банка и сказал, что на ее имя собираются взять несанкционированный кредит.

— Под предлогом аннулирования заявки собеседник убедил потерпевшую самостоятельно провести процедуру онлайн-кредитования, а полученную сумму и уже имеющиеся у нее сбережения перевести на указанные счета, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Жертва сделала все, как просил мошенник. Несколькими транзакциями гражданка перевела на неизвестные счета 2,5 млн рублей. Правда, позже поняла, что ее обманули, и деньги она не вернет.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение злоумышленника. Правоохранители призывают граждан быть бдительными при общении с незнакомцами.