«Россети Северный Кавказ» отмечают в Кабардино-Балкарии эффективность Программы снижения потерь в сетях

Фото: «Россети Северный Кавказ»

В «Россети Северный Кавказ» отмечают существенную позитивную динамику в части снижения потерь электроэнергии в муниципалитетах с интеллектуальной системой учета электроэнергии.

Напомним, в 2020-2022 гг. в рамках реализации Программы снижения потерь энергоресурса энергетики смонтировали в трех проблемных в части данного показателя муниципалитетах «умные» счетчики. За весь период специалисты установили 38 тыс. приборов учета нового поколения и модернизировали порядка 220 км воздушных линий электропередачи.

Как результат предприятие по итогам 2022 года фиксирует на участках значительное снижение потерь в электрических сетях. Так, в Баксанском районе удалось снизить важный показатель на 5 % в сравнении с 2021 годом, в Зольском – на 3 %, в городском округе Баксан – на 4 %.

А общий показатель по филиалу «Каббалкэнерго» в 2022 году снижен до 21,16 %, что ниже планового задания на 0,33 % и меньше данных 2021 года на 0,44 %.