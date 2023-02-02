Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в Кировском округе Ставрополья

Каждый кабинет оснащен современным оборудованием. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый фельдшерско-акушерский пункт возвели в поселке Курганном Кировского округа Ставропольского края. Он откроется после получения соответствующей лицензии, сообщает Минздрав региона.

Учреждение, которое построили по краевой программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», сможет ежедневно принимать 182 пациента.

Площадь ФАПа составляет 70 квадратных метров. Каждый кабинет оснащен современным оборудованием.

До появления фельдшерско-акушерского пункта жители поселка обращались за медицинской помощью в село Горнозаводское.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье отбирают кандидатов на контрактную службу в ФСБ.