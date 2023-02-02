Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 февраля 2023 15:29

Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в Кировском округе Ставрополья

ФАП сможет принимать более 180 пациентов в день
Инна МОРОЗОВА
Каждый кабинет оснащен современным оборудованием.

Каждый кабинет оснащен современным оборудованием.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый фельдшерско-акушерский пункт возвели в поселке Курганном Кировского округа Ставропольского края. Он откроется после получения соответствующей лицензии, сообщает Минздрав региона.

Учреждение, которое построили по краевой программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», сможет ежедневно принимать 182 пациента.

Площадь ФАПа составляет 70 квадратных метров. Каждый кабинет оснащен современным оборудованием.

До появления фельдшерско-акушерского пункта жители поселка обращались за медицинской помощью в село Горнозаводское.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье отбирают кандидатов на контрактную службу в ФСБ.