Перевернувшийся грузовик оборвал линии электропередачи в Ставрополе

Водителям рекомендуется искать пути объезда.
Фото: СОЦСЕТИ
В четверг, 2 февраля, на улице Космонавтов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля.
Машина перевернулась и оборвала линии электропередачи. Оголенные провода повисли над проезжей частью.
При этом никто не пострадал.
Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают, что движение по улице Космонавтов затруднено в обе стороны. Возможно, участок перекроют до завершения работ по ликвидации аварии.
Водителям рекомендуется искать пути объезда.
Ранее сообщалось, что из-за выпавшего снега в Ставрополе и окрестностях образовались автомобильные заторы.