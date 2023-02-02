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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 16:43

Перевернувшийся грузовик оборвал линии электропередачи в Ставрополе

ДТП произошло на улице Космонавтов
Инна МОРОЗОВА
Водителям рекомендуется искать пути объезда.

Водителям рекомендуется искать пути объезда.

Фото: СОЦСЕТИ

В четверг, 2 февраля, на улице Космонавтов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля.

Машина перевернулась и оборвала линии электропередачи. Оголенные провода повисли над проезжей частью.

При этом никто не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают, что движение по улице Космонавтов затруднено в обе стороны. Возможно, участок перекроют до завершения работ по ликвидации аварии.

Водителям рекомендуется искать пути объезда.

Ранее сообщалось, что из-за выпавшего снега в Ставрополе и окрестностях образовались автомобильные заторы.