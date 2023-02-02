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НовостиОбщество2 февраля 2023 18:23

Производство молока выросло на Ставрополье в 2022 году

Всего было произведено 542,6 тыс. тонн
Инна МОРОЗОВА
Увеличение объемов производства связано с ростом поголовья молочных коров в хозяйствах региона.

Увеличение объемов производства связано с ростом поголовья молочных коров в хозяйствах региона.

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Ставропольском крае в 2022 году произвели 542,6 тыс. тонн молока это на 6% больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба губернатора.

Увеличение объемов производства связано с ростом поголовья молочных коров в хозяйствах региона. Также этому способствовала поддержка государства, которую предоставили аграриям.

В 2023 году на поддержку животноводства в Ставропольском крае предусмотрено 819,4 млн рублей. В том числе 155,3 млн рублей на собственное производство молока и 190,4 млн рублей на поддержку племенного животноводства.

Ранее сообщалось, что новый фельдшерско-акушерский пункт построили в поселке Курганном Кировского округа Ставропольского края.