На трассе в Минераловодском округе столкнулись три автомобиля

Водителям рекомендуется объезжать данный участок через автодорогу "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды". Фото: СОЦСЕТИ

ДТП произошло вечером 2 февраля на 322-м километре федеральной трассы «Кавказ» на выезде из села Канглы Минераловодского округа.

Столкнулись три автомобиля, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья в своем телеграм-канале. Из-за этого в направлении Курсавки образовалась пробка.

- В настоящее время решается вопрос об организации реверсивного движения, автоинспекторы будут поэтапно пускать по 20 единиц транспорта по встречной полосе, - сказано в сообщении.

Водителям рекомендуется объезжать данный участок через автодорогу "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды".

Ранее сообщалось, что перевернувшийся грузовик оборвал линии электропередачи в Ставрополе.