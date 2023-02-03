В школы Минеральных Вод 3 февраля поступило сообщение о минировании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 3 февраля, в школы Минеральных вод уже третий день подряд получают сообщения с угрозой минирования. Ранее за две недели шесть раз угрожали взрывпакетами в Кисловодске, а теперь другие курорты Кавминвод получают угрозы каждый день. Глава округа сообщил о происшествии и жестко высказался по поводу злоумышленников.

— Сегодня оно поступило на электронную почту школы N°5. Тревоги предыдущих двух дней оказались ложными. Но это не даёт нам право игнорировать такое сообщение сейчас. Опять под прицелом каких-то уродов наши учебные учреждения, – написал глава Минераловодского округа в социальных сетях.

В настоящее время в школе проводят проверку, людей эвакуировали. Здание полностью смотрят на наличие взрывчатых веществ. Если угроза окажется ложной, учреждение продолжит работать в штатном режиме.