Начинающий водитель на Ставрополье не справился с управлением и вылетел в кювет

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Нефтекумском округе Ставрополья вчера, 2 февраля, примерно в 23:00 на 64 километре дороги «Буденновск – Ачикулак – Нефтекумск» водитель «Лады Гранты» разогнал автомобиль до небезопасной скорости, из-за чего не справился с управлением и вылетел в кювет.

— В результате 22-летний водитель и 21-летний пассажир, жители Нефтекумского округа, доставлены в больницу округа с травмами головы, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, что пострадавший водитель получил права всего месяц назад. Экспертиза установит, были ли он трезвый во время происшествия. По факту аварии проводится проверка с целью установить все обстоятельства произошедшего.

Также вчера водитель грузовика спровоцировал аварию, в которой пострадала водитель «Приоры» и ее 5-летняя дочь. В момент происшествия нарушитель был трезвый, злостным нарушителем не является. Проводится проверка.