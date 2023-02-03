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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 7:39

Светофоры на улице Доваторцев в Ставрополе не работают после ДТП с грузовиком

Их работу планируют восстановить к обеду
Данил ЮРКОВ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Ставрополе на улице Доваторцев - на участке от улицы 45-я Параллель до улицы Шпаковской - сегодня, 3 февраля, не работают светофоры после аварии с грузовиком, который оборвал ЛЭП.

ДТП произошло на улице Космонавтов. Машина перевернулась и повредила линии электропередачи. Оголенные провода повисли над проезжей частью. Пострадавших в происшествии не было.

Последствия аварии заметны до сих пор: светофоры еще не работают, поскольку аварию на линиях электропередач не устранили. Сейчас на месте работают специалисты.

— Перевернувшийся грузовой транспорт повредил линию электропередачи. Сейчас на месте работают специалисты. Работу светофоров на улице Доваторцев планируется восстановить сегодня к обеду, – сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя.