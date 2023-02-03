Светофоры на улице Доваторцев в Ставрополе не работают после ДТП с грузовиком

Фото: соцсети

В Ставрополе на улице Доваторцев - на участке от улицы 45-я Параллель до улицы Шпаковской - сегодня, 3 февраля, не работают светофоры после аварии с грузовиком, который оборвал ЛЭП.

ДТП произошло на улице Космонавтов. Машина перевернулась и повредила линии электропередачи. Оголенные провода повисли над проезжей частью. Пострадавших в происшествии не было.

Последствия аварии заметны до сих пор: светофоры еще не работают, поскольку аварию на линиях электропередач не устранили. Сейчас на месте работают специалисты.

— Перевернувшийся грузовой транспорт повредил линию электропередачи. Сейчас на месте работают специалисты. Работу светофоров на улице Доваторцев планируется восстановить сегодня к обеду, – сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя.