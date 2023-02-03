В выходные 4 и 5 февраля на Ставрополье ожидается мороз до -7 градусов

Фото: Ставропольский гидрометцентр

На Ставрополье в выходные, 4 и 5 февраля, ожидается мороз до -7 градусов ночью, при этом осадки и сильный ветер не прогнозируются, хотя будет облачно. Согласно прогнозу Ставропольского гидрометцентра, самая низкая температура воздуха ожидается ночью воскресенья – -7 градусов, а самая высокая – днем субботы – +9 градусов.

После прошедшего снегопада и неожиданно теплой пятницы, 3 февраля, в регион постепенно начнет возвращаться зимняя погода. По крайней мере, ночью на Ставрополье ожидается минусовая температура, а днем все же будет теплее.

В субботу, 4 февраля, в крае будет преимущественно без осадков, ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, переменная облачность. В Ставрополе может пойти небольшой дождь, хотя гидрометцентр сообщает о том, что в городе ожидается погода «без существенных осадков».

В воскресенье, 5 февраля, на Ставрополье ночью не ожидается существенных осадков, однако днем по региону могут пройтись небольшие дожди. В краевой столице тоже не ждут сильного дождя или снега, однако солнце полностью спрячется за облаками.