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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 10:10

Лжеброкер обокрал жительницу Ставрополя на 900 тысяч

Возбуждено уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Лжеброкер обокрал жительницу Ставрополя на 900 тысяч

Лжеброкер обокрал жительницу Ставрополя на 900 тысяч

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К полицейским в городе Ставрополе с заявлением обратилась местная жительница, которая рассказала о лжеброкере. Ей позвонил неизвестный, представился брокером и настаивал на том, что женщине необходимо преумножить сбережения при помощи инвестиций.

— Гражданка создала личный кабинет и перечислила на указанный злоумышленником счет около 900 тысяч рублей. Когда заявительница не получила обещанной выгоды, она обратилась за помощью к полицейским, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сотрудники полиции пытаются найти злоумышленника и узнать, кто он такой. Ведомство предупреждает граждан об опасности и просит не переводить на неизвестные на неизвестные счета, а также тщательно проверять всю информацию о фирме и интернет-платформах.