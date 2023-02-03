С начала года Сбер фиксирует рост спроса на премиальное обслуживание

Премиальным клиентам не нужно предъявлять спецкарту или ждать возмещения оплаты бизнес-зала от банка. Фото: sberbank.ru

Спрос на повышенные бонусы и бесплатный доступ в бизнес-залы премиальных клиентов изучили аналитики Юго-Западного Сбербанка. Выяснилось, что южные клиенты банка накопили в общей сложности 100 млн СберСпасибо и активно посещают более 100 бизнес-залов в России и за рубежом.

По словам Ларисы Безделевой, заместителя председателя Юго-Западного банка Сбербанка, с начала 2023 года на Юге страны и в СКФО фиксируется рост на доступ к премиальному обслуживанию.

Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Глеб САДОВ

- Во-первых, это возможность получать повышенные бонусы СберСпасибо, которые можно обменять на скидки у партнеров банка или конвертировать в рубли. Во-вторых, это специальные условия подписки СберПрайм с бесплатным или более выгодным доступом к фильмам, музыке, мобильной связи, страхованию, доставке товаров из магазинов и аптек. И, конечно, с середины декабря 2022 года у премиальных клиентов удвоился спрос на безлимитное посещение более 100 бизнес-залов в России и за рубежом, - пояснила Лариса Безделева.

Она отметила, что повышенные спрос на посещение бизнес-залов связан с тем, что в период зимних праздников многие отправлялись на отдых с семьей, а с середины января выросло число бизнес-встреч в России и за рубежом.

Кстати, теперь премиальным клиентам Сбера не нужно предъявлять спецкарту или ждать возмещения оплаты бизнес-зала от банка. В аэропортах и железнодорожных вокзалах из списка программы ONPASS достаточно предъявить персональный номер или QR-код, чтобы получить доступ в залы повышенного комфорта с бесплатным Wi-Fi, переговорными комнатами и другими преимуществами.