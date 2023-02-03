В Минеральных Водах пропал 23-летний парень

Перышков Семен Алексеевич. Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

На Ставрополье, в Минеральных Водах, 1 февраля 2023 года из дома вышел 23-летний Перышков Семен Алексеевич, однако домой он не вернулся. О его пропаже забили тревогу, в настоящее время местонахождение парня неизвестно.

— Приметы: Рост: 186 см. Телосложение: худощавого. Волосы: светлые. Цвет глаз: серые. Особые приметы: носит бороду. Был одет: синяя куртка, серые штаны, черные кроссовки, белая шапка. С собой: темно-серый чехол с гитарой, – сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

В случае, если у кого-нибудь имеется любая информация по поводу местонахождения потерявшегося, просьба обратиться в правоохранительные органы по номеру 112 и сообщить об этом. Любая информация может быть важна при поисках.