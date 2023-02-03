На Ставрополье мужчину осудили за доставку контрафактных сигарет на 6 млн

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В сентябре 2021 года ныне осужденный злоумышленник начал доставлять с помощью авиаперелетов контрафактные сигареты на территорию Ставропольского края для последующей продажи. Таким образом «курьер» перевез 34 950 пачек сигарет, которые вкупе стоят больше 6 млн рублей.

Все шло почти как по маслу: мужчина добрался до региона и уже был готов получить со склада контрафакт. Однако о преступлении узнали и ждали, пока злоумышленник покажется, чтобы задержать его.

— При попытке получения злоумышленником продукции с грузового склада ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды», партия была изъята сотрудниками Управления, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Его расследовали и направили в суд, где мужчину приговорили к наказанию в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев в колонии строгого режима. Приговор пока что не вступил в законную силу.