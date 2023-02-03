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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 13:25

Прокуратура Пятигорска проверит информацию об оставлении мальчика-аутиста на улице

На сожительницу родного отца ребенка возбудили уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Прокуратура проверит информацию об оставлении 5-летнего мальчика-аутиста на улице

Прокуратура проверит информацию об оставлении 5-летнего мальчика-аутиста на улице

Фото: Михаил ФРОЛОВ

После появления в СМИ информации о том, что в городе Пятигорске на Ставрополье мачеха оставила 5-летнего пасынка-аутиста на детской площадки, прокуратура начала проверку. В отношении сожительницы отца ребенка, которая оставила малыша на улице, возбудили уголовное дело.

Установлено, что сожительница поссорилась с отцом ребенка, и когда мужчина ушел, злоумышленница одела ребенка не по сезону и вышла с ним на улицу. Придя в сквер города-курорта, женщина оставила там малыша и ушла.

— Прокуратура города Пятигорска проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Теперь сожительницы грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 125 УК РФ (оставление в опасности). Расследование продолжается.