Прокуратура Пятигорска проверит информацию об оставлении мальчика-аутиста на улице

Прокуратура проверит информацию об оставлении 5-летнего мальчика-аутиста на улице Фото: Михаил ФРОЛОВ

После появления в СМИ информации о том, что в городе Пятигорске на Ставрополье мачеха оставила 5-летнего пасынка-аутиста на детской площадки, прокуратура начала проверку. В отношении сожительницы отца ребенка, которая оставила малыша на улице, возбудили уголовное дело.

Установлено, что сожительница поссорилась с отцом ребенка, и когда мужчина ушел, злоумышленница одела ребенка не по сезону и вышла с ним на улицу. Придя в сквер города-курорта, женщина оставила там малыша и ушла.

— Прокуратура города Пятигорска проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Теперь сожительницы грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 125 УК РФ (оставление в опасности). Расследование продолжается.