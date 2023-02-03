Площадки по обучению начальной военной подготовке создадут на Ставрополье в 2023 году

Обучать всех желающих будут специальные инструкторы.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В 2023 году в Ставропольском крае создадут площадки по обучению начальной военной подготовке.
Глава региона Владимир Владимиров обсудил этот вопрос на совещании с министром по национальной политике и делам казачества Александром Писаренко, сообщает пресс-служба губернатора.
Обучать всех желающих будут специальные инструкторы. Губернатор поставил задачу организовать отбор и подготовку специалистов, которые будут этим заниматься.
Ранее сообщалось, что подрядчик на Ставрополье не выдал рабочим средства защиты при строительстве дома.