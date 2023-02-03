Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 февраля 2023 15:51

Площадки по обучению начальной военной подготовке создадут на Ставрополье в 2023 году

Соответствующее поручение дал губернатор
Инна МОРОЗОВА
Обучать всех желающих будут специальные инструкторы.

Обучать всех желающих будут специальные инструкторы.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2023 году в Ставропольском крае создадут площадки по обучению начальной военной подготовке.

Глава региона Владимир Владимиров обсудил этот вопрос на совещании с министром по национальной политике и делам казачества Александром Писаренко, сообщает пресс-служба губернатора.

Обучать всех желающих будут специальные инструкторы. Губернатор поставил задачу организовать отбор и подготовку специалистов, которые будут этим заниматься.

Ранее сообщалось, что подрядчик на Ставрополье не выдал рабочим средства защиты при строительстве дома.