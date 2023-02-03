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НовостиОбщество3 февраля 2023 18:05

На проспекте Кулакова в Ставрополе отключились светофоры и уличное освещение

Водителей и пешеходов просят быть осторожнее
Инна МОРОЗОВА
В Ставрополе на проспекте Кулакова от пересечения с улицей Коломийцева не работают светофоры и уличное освещение.

В Ставрополе на проспекте Кулакова от пересечения с улицей Коломийцева не работают светофоры и уличное освещение.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставрополе на проспекте Кулакова от пересечения с улицей Коломийцева не работают светофоры и уличное освещение. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополя в своем телеграм-канале.

Водителей и пешеходов просят быть аккуратнее.

- Будьте внимательны при проезде пешеходных переходов и к выезду транспорта с второстепенных дорог, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что женщина погибла в лобовом ДТП на трассе в Александровском округе.