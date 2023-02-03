На проспекте Кулакова в Ставрополе отключились светофоры и уличное освещение

В Ставрополе на проспекте Кулакова от пересечения с улицей Коломийцева не работают светофоры и уличное освещение.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ставрополе на проспекте Кулакова от пересечения с улицей Коломийцева не работают светофоры и уличное освещение. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополя в своем телеграм-канале.
Водителей и пешеходов просят быть аккуратнее.
- Будьте внимательны при проезде пешеходных переходов и к выезду транспорта с второстепенных дорог, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что женщина погибла в лобовом ДТП на трассе в Александровском округе.