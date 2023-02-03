Экс-глава Ростуризма раскритиковала идею мэра Железноводска закрыть общественные туалеты в парке

Чтобы решить проблему, Долгузова предложила открыть больше туалетов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова выступила против закрытия туалетов в Железноводске.

В своем телеграм-канале она написала, что закрывать туалеты нельзя, поскольку это «базовая потребность человека». Причем не только в Железноводске, но и в любом другом населенном пункте.

Чтобы решить проблему, она предложила открыть больше туалетов.

Напомним, мэр Железноводска Евгений Бакулин заявил, что общественные санузлы на Аллее любви закроют, потому что в них уединяются влюбленные пары. Из-за этого кабинки все время заняты и другие жители не могут ими воспользоваться.

Ранее сообщалось, что прокуратура Пятигорска проверит информацию об оставлении мальчика-аутиста на улице.