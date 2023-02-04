В Северной Осетии полицейские пресекли попытку сбыта крупной партии героина

Злоумышленник планировал сбыть больше 60 разовых доз героина. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Северной Осетии наркосбытчик планировал распространить больше 60 доз героина. Полицейским удалось пресечь все попытки сбыть наркотик.

В пресс-службе МВД по РСО-Алания рассказали, что накануне был 30-летний житель Северной Осетии, который планировал распространить на территории Владикавказа «героин». Свертки с порошкообразным веществом были изъяты у мужчины при задержании.

- Общая масса изъятого наркотика рассчитана приблизительно на 60 разовых доз, - сообщили в ведомств.

Наркополицейские установили, что задержанный получал наркотическое средство из тайников по координатам, которые ему приходили через СМС. Мужчину арестовали, возбуждено уголовное дело по статье «сбыт наркотических средств». Преступнику грозит лишение свободы на срок до двадцати лет.