В Дагестане 18-летний житель подозревается в грабеже

18-летний парень угрожал мужчине в Дагестане физической расправой. Фото: Даниил ОПАРИН

В пресс-службе МВД Дагестана рассказали, что 18-летний житель Дербент отобрал у мужчины смартфон. Также он угрожал расправится с потерпевшим, если тот не даст ему еще 50 тысяч рублей.

С заявлением в полицию обратился 20-летний житель Магарамкентского района. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что неизвестный, под угрозой применения насилия, отобрал у него смартфон и вымогал внушительную сумму денег - 50 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что подозреваемым оказался 18-летний житель Дербента, которого доставили в отдел полиции. Сотрудникам правоохранительных органов задержанный сообщил, что поступил так из мести за друга. Потерпевший неоднократно распускал про его друга нелицеприятные слухи.

Затем молодой человек выбросил телефон, потому что тот - сломался. В полиции возбудили уголовное дело по статье «грабеж».