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НовостиОбщество4 февраля 2023 9:13

В Ставрополе каток на площади Ленина будет работать до середины марта

С начала зимы ледовую арену посетили 36 тысяч человек
Анфиса КИМЕНИНИКО
Центральный ледовый каток на площади планируют закрыть в середине марта.

Центральный ледовый каток на площади планируют закрыть в середине марта.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ледовый каток в центре краевой столицы на площади Ленина перестанет работать в середине марта. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, что свою работу центральный каток на площади начал 1 декабря 2022 года. С первого дня открытия на ледовой арене провели больше 400 сеансов. За это время прийти и покататься успели больше 36 тысяч гостей и жителей города Ставрополя. Среди них - 20 тысяч детей.

Покататься на катке на площади Ленина бесплатно могут родители, жены и дети участников СВО. При себе необходимо иметь соответствующую справку.