В Ставрополе каток на площади Ленина будет работать до середины марта

Центральный ледовый каток на площади планируют закрыть в середине марта. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ледовый каток в центре краевой столицы на площади Ленина перестанет работать в середине марта. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, что свою работу центральный каток на площади начал 1 декабря 2022 года. С первого дня открытия на ледовой арене провели больше 400 сеансов. За это время прийти и покататься успели больше 36 тысяч гостей и жителей города Ставрополя. Среди них - 20 тысяч детей.

Покататься на катке на площади Ленина бесплатно могут родители, жены и дети участников СВО. При себе необходимо иметь соответствующую справку.