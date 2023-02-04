В Невинномысске загорелась машиной скорой помощи

В салоне служебного автомобиля находились врачи и 4 пациента. Фото: телеграм-канал главы Невинномысска.

В Невинномысске неожиданно загорелась карета скорой помощи. Инцидент произошел 4 февраля рано утром.

Известно, что в региональное отделение МЧС в 7:46 утра поступил звонок с сообщением о возгорании медицинского УАЗа. Экипаж скорой помощи ехал из Кочубеевки в Невинномысск. В момент возгорания в карете скорой помощи находился медицинский персонал и 4 пациента.

На улице Матросова в служебной машине загорелся моторный отсек, а потом огонь перекинулся в салон. Пожарные незамедлительно приехали на помощь и ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал.