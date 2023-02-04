На Ставрополье в результате опрокидывания легковушки пострадали женщина и ребенок

В момент ДТП водитель иномарки был трезв. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В краевой Госавтоинспекции рассказали, что в Левокумском округе небезопасная скорость привела к опрокидыванию легковушки, в ДТП пострадали мать и ее 11-летняя дочь.

По данным ведомства, автоавария произошла 4 февраля в 11:20 на 21 км автодороги «Левокумское – Николо-Александровское – Петропавловское». Женщина, за рулем иностранной легковушки водитель «Киа-Рио», двигался на небезопасной скорости, в какой-то момент водитель не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась.

В результате ДТП в Буденновскую больницу госпитализировали женщину с травмами головы и брюшной полости, а также ее 11-летнюю дочь, которая в момент аварии находилась на заднем пассажирском сидении и была пристегнута. Пострадавшие являются жителями Элисты.

- У водителя признаки опьянения отсутствуют. Злостной нарушительницей ПДД она не является, - прокомментировали инцидент в пресс-службе ведомства.