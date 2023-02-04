В Северной Осетии скоропостижно скончалась ученица 6 класса

Карета скорой помощи приехала очень быстро, но пострадавшую спасти не удалось.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во Владикавказе ученица 6 класса скончалась в школе после сердечного приступа. Скорая помощь приехала быстро, но девочки нельзя было помочь.
Печальные вести пришли из столицы Северной Осетии. Ученица 6 класса школы №2 в станице Архонской скончалась сразу после сердечного приступа, как стало известно у учащейся была врожденная патология сердца.
О трагическом инциденте рассказала сообщила министр образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова в своем телеграм-канале.
- Скорая приехала через 5-7 минут. Девочку довезли до реанимации, но ребенку невозможно было помочь. Предварительный диагноз - «сердечная недостаточность». Приношу свои искренние соболезнования семье, - прокомментировала скоропостижную смерть школьницы министр.