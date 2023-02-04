В двух поселениях на Ставрополье зажгут Вечный огонь

Вечный огонь зажгут в двух поселениях Георгиевского округа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К празднику Дня защитника Отечества откроют два новых мемориала. В станице Георгиевской и поселке Шаумянском зажгут два Вечных огня. Специалисты уже провели все необходимые для этого работы в станице, а в поселке Шаумянском завершают монтаж оборудования.

В местной администрации напомнили, что 9 мая 2022 года в рамках всероссийской акции «Свеча Памяти» был открыт мемориал Вечного огня в станице Урухской. Мемориальное сооружение стало первым объектом в Георгиевском округе, который открыли в рамках президентского проекта.

- Зажжение Вечного огня - историческое событие для нашего округа. Это символ народной памяти о героях, защищавших Отечество. Все они - наши люди - бойцы и командиры Красной армии, которых смерть настигла в окопах, лесах, на безымянных высотах..., - прокомментировал скорое открытие мемориалов глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.