Евгений Бакулин ответил на критику экс-главы Ростуризма. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Железноводска ответил на критику экс-главы Ростуризма и пригласил Зарину Догузову посетить город-курорт. Ранее Зарина Догузова выступила против закрытия туалетов в Железноводске.

На прошлой неделе глава администрации города-курорта Евгений Бакулин сообщил о необходимости закрыть общественные туалеты для всех желающих, так как влюбленные парочки стали подолгу уединяться в городских уборных для занятиях любовью.

Экс-глава Ростуризма не поддержала Бакулина в его решении. В своем телеграм-канале она написала, что закрывать туалеты нельзя, поскольку это «базовая потребность человека». Уточнив, что речь идет не только о кабинках в городе-курорте, а в любом другом населенном пункте.

Глава Железноводска напомнил экс-чиновнице, что она в рамках своего официального визита на Кавминводы «не посетила только Железноводск» и пригласил Зарину Докозову приехать в «город-лес».

- В самый уютный, благоустроенный курорт, дарящий мужское и женское здоровье, чтобы отдохнуть в лучших санаториях Юга России, прогуляться в нашем Курортном парке, выпить знаменитые Славяновскую и Смирновскую, - прокомментировал приглашение глава города.

Евгений Бакулин также напомнил, что содержание туалетов требует затрат и усилий - ведь все они бесплатные.

- И несмотря на бесплатность - чистые, тёплые, со всем необходимым, да и ещё с трансляцией хорошей музыки. Поэтому и спрос большой. Собственно об этом и был пост, о призыве уважать труд наших сотрудников, - резюмировал свой ответ глава Железноводска.