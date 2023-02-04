5 февраля в Минеральных Водах перекроют несколько улиц

В Минводах 5 февраля 2023 года перекроют несколько улиц из-за массового забега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 февраля в Минеральных Водах для проезда будут недоступны несколько дорог. Это связано с проведение массового забега, посвященного столетию гражданской авиации. Улицы будут перекрыты в воскресенье с 10:00 до13:00.

Проехать будет нельзя:

- по улице Советской — движение транспорта ограничат на участке от улицы Терешковой до проспекта 22 Партсъезда;

- будет закрыт проезд на улице Пятигорской — от улицы Советской до улицы 50 лет Октября;

- недоступен для проезда будет отрезок улицы Терешковой — от улицы Советской до улицы 50 лет Октября, а также часть улицы 50 лет Октября — от улицы Ставропольской до улицы Пятигорской.

В городской мэрии посоветовали водителям заранее обдумывать свой маршрут и объезжать недоступные участки по улицам Кисловодская и Ставропольская.