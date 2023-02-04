5 февраля в Минеральных Водах перекроют несколько улиц

В Минводах 5 февраля 2023 года перекроют несколько улиц из-за массового забега.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
5 февраля в Минеральных Водах для проезда будут недоступны несколько дорог. Это связано с проведение массового забега, посвященного столетию гражданской авиации. Улицы будут перекрыты в воскресенье с 10:00 до13:00.
Проехать будет нельзя:
- по улице Советской — движение транспорта ограничат на участке от улицы Терешковой до проспекта 22 Партсъезда;
- будет закрыт проезд на улице Пятигорской — от улицы Советской до улицы 50 лет Октября;
- недоступен для проезда будет отрезок улицы Терешковой — от улицы Советской до улицы 50 лет Октября, а также часть улицы 50 лет Октября — от улицы Ставропольской до улицы Пятигорской.
В городской мэрии посоветовали водителям заранее обдумывать свой маршрут и объезжать недоступные участки по улицам Кисловодская и Ставропольская.