Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 февраля 2023 18:46

С Дундинского водохранилища убрали мертвых птиц

Об это сообщили в Минприроды Ставрополья
Анфиса КИМЕНИНИКО
Тушки уток утилизировали с водохранилища. Фото: Минприроды СК

Тушки уток утилизировали с водохранилища. Фото: Минприроды СК

В Миприроды Ставрополья рассказали, что тушки уток убрали с Дундинского водохранилища, где случился массовый падеж диких птиц.

1 февраля 2023 случайный очевидец поделился ужасающими кадрами: вмерзшими в лед водоема оказались сотни трупов птиц. Информация поступила в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, а Прокуратура начала проверку.

Специалисты Минприроды совместно с сотрудниками райСББЖ, администрации округа и МЧС собрали тушки птиц с водохранилища, проедена утилизация, но по словам специалистов, работу осложнял тонкий лед.

- Параллельно совместно с сотрудниками Россельхознадзора проведены мероприятия по поиску прилегающих территорий, где питаются птицы, - резюмировали в ведомстве.