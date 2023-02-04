С Дундинского водохранилища убрали мертвых птиц

Тушки уток утилизировали с водохранилища. Фото: Минприроды СК

В Миприроды Ставрополья рассказали, что тушки уток убрали с Дундинского водохранилища, где случился массовый падеж диких птиц.

1 февраля 2023 случайный очевидец поделился ужасающими кадрами: вмерзшими в лед водоема оказались сотни трупов птиц. Информация поступила в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, а Прокуратура начала проверку.

Специалисты Минприроды совместно с сотрудниками райСББЖ, администрации округа и МЧС собрали тушки птиц с водохранилища, проедена утилизация, но по словам специалистов, работу осложнял тонкий лед.

- Параллельно совместно с сотрудниками Россельхознадзора проведены мероприятия по поиску прилегающих территорий, где питаются птицы, - резюмировали в ведомстве.