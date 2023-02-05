В Невинномысске ранее судимый 23-летний парень повредил припаркованное авто Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На Ставрополье, в городе Невинномысске, к полицейским пришел местный житель, который заявил о повреждении его автомобиля. Как пояснил потерпевший, он припарковался возле одного из магазинов города, а когда вернулся, мужчина заметил вмятины на корпусе и трещины на лобовом стекле.

— В ходе проведенной работы сотрудники полиции установили причастность ранее судимого 23-летнего горожанина к данному противоправному деянию. Молодого человека доставили в отдел внутренних дел, где он признался в содеянном, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Установлено, что злоумышленник запрыгнул на машину и начал бить по ней ногами. В итоге было повреждено лобовое стекло, крыша и капот. Ущерб оценили в 76 тысяч рублей.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).