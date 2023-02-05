В селе Ставрополья готовят сестер и братьев милосердия

Фото: соцсети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

В селе Новоселицком на Ставрополье в настоящее время готовят сестер и братьев милосердия. Это уже четвертый населенный пункт и первый сельский, где обучают ремеслу. До этого обучение проходило только в Ставрополе, Пятигорске и Буденновске.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров написал, что интерес к курсам не падает. Волонтеры по-прежнему хотят помогать восстанавливаться военнослужащим после передовой. Один из таких людей – участник спецоперации, который после ранения не может вернуться на поля сражения, но хочет помочь бойцам.

— Теперь такая возможность у него, у жителей соседних сел есть – у курсов в Новоселицком три десятка слушателей. А всего с ноября такое обучение прошли в крае около 300 человек. Набор продолжается, – пишет губернатор Ставрополья в соцсетях.

У жителей Ставрополья есть возможность записаться на курсы по номерам телефона: Ставрополе: +7 962 019-38-98; в Пятигорске: +7 962 002 27 69; в Буденновске 8(86559) 7-18-13 или 8(86559) 7-12-60.