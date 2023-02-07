Экс-начальник пенсионного фонда в Пятигорске получила взятку в 257 тысяч

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

Бывший начальник отдела пенсионного фонда России по городу Пятигорску на Ставрополье подозревается в получении взятки на сумму в 257 тысяч рублей. С сентября 2019 года по март 2021 года подозреваемая получила от индивидуального предпринимателя взятку за помощь в заключении контракта на поставку расходных материалов и ремонт вычислительной техники.

После злоумышленница должна была принять работу вне зависимости от того, выполнят ли поставки хорошо или плохо. Однако преступление не оказалось незамеченным. Подозреваемую задержали, в отношении нее возбудили пять уголовных дел.

— В отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки), – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Теперь предприниматель и экс-начальник отдела ответят за свои преступления после расследования уголовных дел. В настоящее время собираются доказательства вины подозреваемых.

— В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на формирование доказательной базы, – пишет пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.