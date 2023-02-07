Три жителя Невинномысска обманули знакомую на 3 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

На Ставрополье, в городе Невинномысске, в октябре 2021 года трое родственников предложили знакомой, у которой было 3 млн рублей, открыть на их имена вклады, чтобы через год она вернула себе всю сумму с процентами. Потерпевшая открыла три счета по одному млн на каждого фигуранта.

— Однако в течение последующих двух недель они сняли со счетов деньги и распорядились ими по своему усмотрению. В результате этих действий потерпевшей причинен ущерб на сумму 3 млн рублей, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Потерпевшая обратилась к правоохранителям, в отношении фигурантов возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. На имущество обвиняемых наложен арест, чтобы возместить ущерб.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направили в Невинномысский городской суд для рассмотрения. Там решится судьба обвиняемых в преступлении родственников.