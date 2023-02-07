«Россети Северный Кавказ» при помощи судебных приставов взыскали более 68 млн рублей долга с крупного коммунального предприятия в Северной Осетии

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Компанией «Россети Северный Кавказ» совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Северной Осетии взыскано 68,2 млн рублей задолженности за потребленную электроэнергию с МУП «Владсток». Данная задолженность сформировалась на основании девяти исполнительных документов, вступивших в законную силу и предъявленных на принудительное исполнение в 2022-2023 гг. Продолжается работа по взысканию 13,8 млн рублей еще по пяти исполнительным документам. Отметим, МУП «Владсток» является одним из крупнейших коммунальных предприятий Северной Осетии, которое оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению в г. Владикавказе.Общая задолженность организации за потребленную электроэнергию на 1 января 2023 года превысила 230 млн рублей.

Процедура принудительного взыскания долгов инициируется в случае, когда потребитель электроэнергии своевременно не исполняет решение суда об оплате имеющейся у него задолженности. В частности, судебные приставы имеют право обратить взыскание на денежные средства, находящиеся на банковском счету или в кассе должника, наложить арест на его движимое и недвижимое имущество, а также привлечь к ответственности руководителя организации за злостное уклонение от погашения задолженности в крупном размере.

Основная цель взаимодействия энергетиков и судебных приставов – повышение платежной дисциплины абонентов. Добиваясь погашения долгов и оплаты потреблённой электроэнергии в полном объеме, гарантирующий поставщик обеспечивает надежное и бесперебойное энергоснабжение всего региона.