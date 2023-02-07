Ставропольский муниципалитет обязали увеличить выплаты на питание детей-инвалидов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрацию Новоселицкого округа Ставрополья через суд обязали увеличить выплаты на питание для детей-инвалидов. Согласно постановлению администрации муниципалитета, в день на одного ребенка из бюджета выделяется 30 рублей, хотя по факту эта сумма была в четыре раза меньше.

Всего в школах Новоселицкого округа учатся 52 ребенка-инвалида, при этом 24 из них – на домашнем обучении. Однако им не дают питания на средства, которые обязаны выделять из бюджета. Из-за этого пришлось обратиться в суд.

— В связи с этим прокурор предъявил в суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию округа привести размер денежной компенсации на одного обучающегося ребенка в соответствие с актуальной нормой стоимости продуктов, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора. Теперь администрация муниципалитета должна повысить количество средств, выделяемых на питание детей-инвалидов. Прокуратура контролирует исполнение решения суда.