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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 11:02

Ставропольский муниципалитет обязали увеличить выплаты на питание детей-инвалидов

Всего в Новоселицком округе учатся 52 ребенка-инвалида, из них 24 – на домашнем обучении
Данил ЮРКОВ
Ставропольский муниципалитет обязали увеличить выплаты на питание детей-инвалидов

Ставропольский муниципалитет обязали увеличить выплаты на питание детей-инвалидов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрацию Новоселицкого округа Ставрополья через суд обязали увеличить выплаты на питание для детей-инвалидов. Согласно постановлению администрации муниципалитета, в день на одного ребенка из бюджета выделяется 30 рублей, хотя по факту эта сумма была в четыре раза меньше.

Всего в школах Новоселицкого округа учатся 52 ребенка-инвалида, при этом 24 из них – на домашнем обучении. Однако им не дают питания на средства, которые обязаны выделять из бюджета. Из-за этого пришлось обратиться в суд.

— В связи с этим прокурор предъявил в суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию округа привести размер денежной компенсации на одного обучающегося ребенка в соответствие с актуальной нормой стоимости продуктов, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора. Теперь администрация муниципалитета должна повысить количество средств, выделяемых на питание детей-инвалидов. Прокуратура контролирует исполнение решения суда.