Владимир Путин поздравил с днем рождения 95-летнюю жительницу Кисловодска

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

Жительницу Кисловодска, Александру Максимовну Луценко, отметившую на днях свой 95-летний юбилей, поздравил с праздником президент России Владимир Путин. О том, какие подарки получила Александра Луценко, пресс-служба администрации курорта не сообщает.

За плечами Александры Луценко работа в тылу в годы Великой Отечественной войны и ожидание писем с фронта. Кроме того, брат именинницы – Петр Максимович Крутов. Он получил звание Героя Советского Союза за форсирование Днепра.

— Именное поздравительное письмо, подписанное президентом России Владимиром Путиным, вместе с подарками передали лично в руки Александре Луценко, – пишет ведомство. Об эмоциях именинницы администрация не рассказывает.