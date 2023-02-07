Жители Ставрополья в 2,5 раза увеличили объемы своих вложений

В среде валютных вкладов на Ставрополье произошли заметные изменения. Фото: sberbank.ru

Общая сумма вкладов, открытых в Сбере жителями Ставрополья в 2022 году, составила 219 млрд рублей, что в 2,5 раза больше показателя 2021 года.

За прошедший год ставропольчане заработали на вкладах порядка 950 млн рублей. При этом региональные вкладчики стали чаще выбирать российский рубль в качестве основной валюты сбережений. За год Сбер оформил жителям Ставропольского края 432 500 вкладов. Рост к 2021 году составил 183%.

По словам Романа Чеканова, заместителя управляющего Ставропольским отделением Сбербанка, популярность рублевых вкладов вполне обоснована, а вот в среде валютных вкладов в прошлом году произошли существенные изменения.

- Если в росте популярности рублевых вкладов как инструмента инвестиций нет ничего удивительного: ставка по ним в среднем выше и нет нужды в конвертации. То в среде валютных вкладов на Ставрополье произошли заметные изменения. Доллар и евро серьезно уступили позиции юаню. За последний год ставропольчане нарастили портфель в китайской национальной валюте более чем в 10 раз и открыли почти 5 000 счетов, - пояснил Роман Чеканов.

Кстати, вклад в юанях можно оформить на 1, 2, 3, 6, 12, 24 или 36 месяцев. Проценты при этом начисляются ежемесячно. Минимальная сумма вклада — 10 тысяч юаней, а ставка зависит от суммы вклада и срока депозита.