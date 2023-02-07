Банду наркоторговец на Ставрополье осудили за покушение на дачу взятки в 2,3 млн

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Шпаковском округе Ставрополья осудили трех жителей города Нефтекумска за покушение на дачу взятки в размере 2,3 млн рублей. Осужденные с октября 2021 по февраль 2022 года выращивали и продавали наркотики, однако они решили, что для «бизнеса» нужно покровительство правоохранительных органов.

Злоумышленники предложили начальнику отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ставрополью взятку в размере 2,3 млн рублей. Только вот сотрудник решил рассказать все руководству и «накрыть» банду.

— Осужденные передали действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия начальнику взятку в общей сумме 900 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Правда, злоумышленников ждал «сюрприз», так как передачи денег ожидали сотрудники УФСБ. Начальник пришел на встречу и был готов получить деньги – этого ждали и правоохранители.

— При передачи указанной суммы денежных средств злоумышленники были задержаны сотрудниками Управления, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю. В отношении них возбудили уголовное дело по факту покушения на дачу взятки.

После расследования уголовного дела материалы направили в суд, где злоумышленников признали виновными в преступлении – их приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии строго режима.

— Также суд, с учетом позиции государственного обвинения, конфисковал денежные средства в размере 900 тыс. рублей в доход государства, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Приговор вступил в законную силу. О деле по факту оборота наркотиков не сообщается.