Семь населенных пунктов на Ставрополье остались без воды после аварии на водопроводе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за аварии на участке водовода между селом Сунжа и селом Успеновка в Минераловодском округе Ставрополья без воды остались семь населенных пунктов. В настоящее время специалисты ремонтируют неисправность.

Где нет воды

- село Долина;

- поселок Мирный;

- село Дунаевка;

- село Еруслановка;

- село Орбельяновка;

- село Прикумское;

- село Успеновка.

Ориентировочно завершить работы должны в 17:00, однако неизвестно, как пойдет ремонт на самом деле. В это время для граждан будут подвозить воду в цистернах. Чтобы записаться на получение воды, надо обратиться в диспетчерскую по номеру: 5-57-67.