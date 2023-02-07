Семь населенных пунктов на Ставрополье остались без воды после аварии на водопроводе
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Из-за аварии на участке водовода между селом Сунжа и селом Успеновка в Минераловодском округе Ставрополья без воды остались семь населенных пунктов. В настоящее время специалисты ремонтируют неисправность.
- село Долина;
- поселок Мирный;
- село Дунаевка;
- село Еруслановка;
- село Орбельяновка;
- село Прикумское;
- село Успеновка.
Ориентировочно завершить работы должны в 17:00, однако неизвестно, как пойдет ремонт на самом деле. В это время для граждан будут подвозить воду в цистернах. Чтобы записаться на получение воды, надо обратиться в диспетчерскую по номеру: 5-57-67.