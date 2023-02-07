В Ставрополе 16-летнего подростка поймали на сбыте наркотиков

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В январе 2023 года, по данным следствия, 16-летний подросток в Ставрополе купил наркотики, которые впоследствии хотел сбыть. Всего он приобрел вещества на 0,690 граммов. Однако он попался правоохранительным органам, которые заподозрили неладное и решили его осмотреть.

— Преступные действия подростка не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку наркотическое средство у него было изъято в ходе проведения личного досмотра сотрудниками полиции, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

В отношении парня возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков. Сейчас следователи допрашивают свидетелей, назначают судебные экспертизы и иные действия, чтобы доказать вину подозреваемого. Расследование продолжается.