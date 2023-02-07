Ставропольский спасатель рассказал, что можно и нельзя делать при землетрясении

Федор Горшков из команды ставропольского МЧС рассказал «Комсомолке» о том, что можно и нельзя делать при землетрясении. После разрушительного бедствия в Турции, унесшего 3,5 тысячи жизней и покалечившего 22 тысячи человек, в «КП» узнали, как вести себя и что делать при сильных подземных толчках.

— Первое – не поддаваться паники, – говорит собеседник, – вы должны холодно, расчетливо себя вести. А если ваша семья спит, вы должны быстро разбудить, детям дать команду одеться – особенно если это холодное время года. У каждого из нас есть некий пакетик, в котором лежат основные документы: свидетельство о рождении детей, документы на квартиру. Этот пакетик забрать с собой.

При этом паспорт надо забирать только по возможности. Если документ предстоит долго искать, лучше бросить его дома. Если землетрясение застало в квартире и толчки продолжаются, необходимо встать в безопасное место.

Под безопасными местами понимаются дверные проемы (желательно, ближе к центру здания – возле несущей стены, так как они более крепкие). Несущие стены расположены ближе к середине здания.

Следует избегать окон, балконов, выбрав место, где над головой не будет висеть люстра, где нет опасности падения крупногабаритной мебели. Также Федор Горшков рассказал еще много полезной информации о том, как обезопасить себя при землетрясении. Узнать об этом можно в прикрепленном к материалу видео.