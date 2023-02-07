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НовостиОбщество7 февраля 2023 14:22

Житель Дагестана сдал оружие и боеприпасы со времен 1999 года

По словам мужчины, это принадлежало его отцу
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба МВД по Дагестану

Фото: пресс-служба МВД по Дагестану

В Ботлихском районе Дагестана 40-летний местный житель принес полицейским 5 автоматов – АКМ и АК-74, пистолет Макарова, револьвер «кустарного» производства, ружье «ИЖ» и патроны разных калибров. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

— Накануне, в ОМВД России по Ботлихскому району обратился 40-летний местный житель, сообщив о том, что он готов добровольно сдать арсенал оружия, хранящегося у него со времен боевых действий августа 1999 года на территории Ботлихского района, – сообщает ведомство.

По словам мужчины, оружие и патроны принадлежали его покойному отцу, который нашел их в лесном массиве на окраине села Зило. За добровольную сдачу вооружения, в том числе и за патроны, гражданин должен получить денежную компенсацию.