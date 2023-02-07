В Пятигорске отключат электричество на 16 улицах 8 февраля

С 8 часов до 12 часов электричества не будет на Университетской улице, с 13:30 до 17:00 – на улицах Краснознаменная и Козлова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 8 февраля, ряд улиц Пятигорска останется без света. Об этом сообщает «Пятигорскэнерго».

С 8 часов до 12 часов электричества не будет на Университетской улице, с 13:30 до 17:00 – на улицах Краснознаменная и Козлова.

С 8:30 до 16:30 без света останутся жители домов на следующих улицах: Пащенко, Садовой, Сергеева, Белый прогон, Островского.

С 13:30 до 16:30 обесточат улицы: Школьную, Щатило, Калинкина, П.Тольятти , Степную, Садовое кольцо.

Временные неудобства связаны с ремонтными работами на подстанциях.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье открыли горячую линию жалоб на уборку снега.