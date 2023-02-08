На Ставрополье расширят меры поддержки участников СВО

На Ставрополье планируют расширить меры поддержки бойцам СВО Фото: Александр КОЦ

В Ставропольском крае планируют ввести новые меры поддержки для участников специальной военной операции. Это касается, например, юридической тонкости о разделении контрактников, мобилизованных, добровольцев, бойцов Росгвардии и сотрудников правоохранительных органов – разделение хотят устранить.

В таком случае останется лишь статус участника спецоперации. На данный момент этот вопрос прорабатывают и ищут возможность вынести инициативу на федеральный уровень.

Также в законопроект хотят увеличить финансовую поддержку – например, коммунальные льготы. Правда, работа по обеспечению военнослужащих такой поддержкой пока что продолжается, а для увеличения льгот надо работать с краевым законодательством.

— В первую очередь возьмем в работу инициативы, которые касаются реабилитации и помощи в возвращении к мирной жизни после завершения контракта или срока службы. В крае есть и квалифицированные специалисты, и учреждения, на базе которых возможно прохождение реабилитации, – написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Закон вскоре будет внесен для рассмотрения на заседании краевой Думы.