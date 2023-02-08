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НовостиОбщество8 февраля 2023 8:03

На Ставрополье расширят меры поддержки участников СВО

Законопроект вскоре будет внесен на рассмотрение Думе
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье планируют расширить меры поддержки бойцам СВО

На Ставрополье планируют расширить меры поддержки бойцам СВО

Фото: Александр КОЦ

В Ставропольском крае планируют ввести новые меры поддержки для участников специальной военной операции. Это касается, например, юридической тонкости о разделении контрактников, мобилизованных, добровольцев, бойцов Росгвардии и сотрудников правоохранительных органов – разделение хотят устранить.

В таком случае останется лишь статус участника спецоперации. На данный момент этот вопрос прорабатывают и ищут возможность вынести инициативу на федеральный уровень.

Также в законопроект хотят увеличить финансовую поддержку – например, коммунальные льготы. Правда, работа по обеспечению военнослужащих такой поддержкой пока что продолжается, а для увеличения льгот надо работать с краевым законодательством.

— В первую очередь возьмем в работу инициативы, которые касаются реабилитации и помощи в возвращении к мирной жизни после завершения контракта или срока службы. В крае есть и квалифицированные специалисты, и учреждения, на базе которых возможно прохождение реабилитации, – написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Закон вскоре будет внесен для рассмотрения на заседании краевой Думы.