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НовостиОбщество8 февраля 2023 9:20

Мэр Ставрополя объяснил причину образования «каши» на дорогах

По словам главы города, она предотвращает появление наледи
Данил ЮРКОВ
Мэр Ставрополя объяснил причину образования «каши» на дорогах

Мэр Ставрополя объяснил причину образования «каши» на дорогах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава города Ставрополя Иван Ульянченко объяснил, почему на дорогах города образовалась «каша» из снега и посыпки для дороги. По словам главы города, именно благодаря ней не образовывается наледь и снежные накаты. Из-за этого ехать по дорожному покрытию должно быть легче, а пробки должны были сойти на «нет».

— Так называемая «каша» образуется от соприкосновения колес автотранспорта с материалами для обработки дорог. Это предотвращает образование наледи и снежных накатов на дороге и позволяет технике расчистить проезжую часть, – написал глава города в соцсетях.

Правда, как показывает практика, «каши» на дорогах слишком много, из-за чего машины вязнут в ней, пробки не ушли – сегодня утром уже третий раз появились 10-балльные заторы, – а дороги продолжает заносить.

Тем не менее на главных дорогах «каши» меньше, чем на частных территориях, из-за чего машинам действительно чуть легче ехать. Хотя горожане жалуются и на работу коммунальных служб, и на то, что дорожная смесь не помогает.

— Хоть «каша», не «каша» маршрутки буксуют на остановках, чтобы сесть в маршрутку надо по колено провалиться в сугроб, – написал горожанин под постом мэра Ставрополя.