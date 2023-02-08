Мэр Ставрополя объяснил причину образования «каши» на дорогах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава города Ставрополя Иван Ульянченко объяснил, почему на дорогах города образовалась «каша» из снега и посыпки для дороги. По словам главы города, именно благодаря ней не образовывается наледь и снежные накаты. Из-за этого ехать по дорожному покрытию должно быть легче, а пробки должны были сойти на «нет».

— Так называемая «каша» образуется от соприкосновения колес автотранспорта с материалами для обработки дорог. Это предотвращает образование наледи и снежных накатов на дороге и позволяет технике расчистить проезжую часть, – написал глава города в соцсетях.

Правда, как показывает практика, «каши» на дорогах слишком много, из-за чего машины вязнут в ней, пробки не ушли – сегодня утром уже третий раз появились 10-балльные заторы, – а дороги продолжает заносить.

Тем не менее на главных дорогах «каши» меньше, чем на частных территориях, из-за чего машинам действительно чуть легче ехать. Хотя горожане жалуются и на работу коммунальных служб, и на то, что дорожная смесь не помогает.

— Хоть «каша», не «каша» маршрутки буксуют на остановках, чтобы сесть в маршрутку надо по колено провалиться в сугроб, – написал горожанин под постом мэра Ставрополя.