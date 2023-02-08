За ночь из Ставрополя вывезли 194 «КАМАЗа» со снегом

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Из Ставрополя за ночь вывезли 194 «КАМАЗа», груженных снегом, собранным в городе. Осадки продолжают идти, введено экстренное предупреждение, а коммунальщики работают в круглосуточном режиме. Снег за пределы города вывозят 40 грузовиков.

— В расчистке городских магистралей, тротуаров, подъездов к социальным объектам, остановочных павильонов участвовали 110 единиц снегоуборочной техники. Внимание при очистке уделяется городским магистралям, подъездным дорогам к социальным объектам, улицам с крутыми спусками и подъемами, – сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя.

Тем не менее даже после вывоза снега в Ставрополе образовались 10-балльные пробки. Машины продолжают вязнуть в снегу и скользить по дорожному покрытию, хотя мэр краевой столицы объяснил и образование «каши» на дорогах, и то, что это позволяет избежать образования наледи. Работы продолжаются.