В Ставрополе за два дня выпало 74% месячной нормы осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе за последние два дня из-за сильного снегопада и метели выпало 74% месячной нормы осадков – 21 миллиметр из 28 ожидаемых в феврале. По данным сайта со статистическими данными погоды, только за 7 февраля выпало 17 миллиметров снега. Причем пока неясно, сколько выпадет сегодня, 8 февраля.

Самая низкая погода за весь месяц зафиксирована также 7 февраля – -10.8 градусов. Это считается отклонением от нормы на -6,4 градусов. Примечательно, что до начала обильного снегопада в краевой столице вовсе не было осадков. Теперь коммунальщики круглосуточно работают над устранением каприза природы.

Также напомним, что из-за непогоды в Ставрополе уже третий раз за последние два дня наблюдаются 10-балльные пробки. И хотя за ночь из Ставрополя вывезли 194 «КАМАЗа» со снегом, проблемы с дорогами в краевой столице не исчезают.